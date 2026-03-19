دفاع المحامي المتهم بالتشهير بوزيرة الثقافة: القبض على أيوب لتنفيذ حبسه بعد تعذر دفع الكفالة

أعلن المحامي عمرو عبدالسلام، دفاع علي أيوب، المتهم بسب وقذف وزيرة الثقافة، القبض على موكله تنفيذًا للحكم الصادر ضده بالحبس 3 سنوات، وكفالة 20 ألف جنيه، وتغريمه 300 ألف جنيه.

وأضاف عبدالسلام أنه تعذر سداد كفالة المحامي علي أيوب لوقف تنفيذ العقوبة مؤقتًا لحين الاستئناف، بسبب عدم حصر الحكم.

وأوضح عبدالسلام، في تصريحات لـ"الشروق"، أن جهات التحقيق وجهت لموكله اتهامات السب والقذف، وتعمد إزعاج الغير، وإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي، عبر إنشاء وإدارة حساب ارتكب من خلاله الوقائع المذكورة.

يُذكر أن محكمة جنح حدائق القبة كانت قد عاقبت، في وقت سابق، المحامي علي أيوب بالحبس 3 سنوات، وتغريمه 300 ألف جنيه، مع كفالة 20 ألف جنيه، لاتهامه بسب وزيرة الثقافة والتشهير بها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت وزيرة الثقافة قد تقدمت ببلاغ تتهم فيه المحامي بنشر عبارات تتضمن سبًا وقذفًا وتشهيرًا بحقها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وأحالت المحامي إلى المحاكمة مُخلى سبيله.