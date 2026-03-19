أمير قطر: نعتز بالتنسيق مع مصر لتعزيز الاستقرار الإقليمي وحل أزمات المنطقة

أكد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، أن بلاده تعتز بالتنسيق والتشاور مع مصر، والرامي إلى استعادة الاستقرار الإقليمي والتوصل لحلول سلمية لكل أزمات المنطقة، مستعرضاً الجهود التي تقوم بها دولة قطر للدفاع المشروع عن أراضيها وشعبها.

جاء ذلك خلال جولة خليجية سريعة للرئيس عبد الفتاح السيسي شملت كلًا من الإمارات العربية المتحدة وقطر، في إطار تأكيد تضامن مصر الكامل مع دول مجلس التعاون الخليجي، ودعمها في مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة، مع تجديد الرفض القاطع لأي اعتداءات تستهدف أمن واستقرار الدول الشقيقة.

وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس توجه عقب ذلك إلى دولة قطر الشقيقة، حيث كان في استقباله لدى الوصول لمطار حمد الدولي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وكذلك السفير وليد الفقي، سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة قطر، وأعضاء السفارة المصرية في الدوحة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الزعيمين عقدا لقاءً موسعًا ضم وفدي البلدين، استهله الرئيس بتأكيد دعم مصر الكامل لدولة قطر واصطفافها مع جميع الدول الخليجية الشقيقة في مواجهة الاعتداءات الآثمة والمدانة على أراضيها، مؤكداً مساندة مصر الكاملة لما تتخذه دولة قطر من إجراءات للدفاع عن أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، واستعدادها لتقديم كل أشكال الدعم للحفاظ على أمن واستقرار دولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة.

كما استعرض الرئيس الجهود والاتصالات التي تقوم بها مصر لحث الأطراف على خفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، بما في ذلك الاتصالات مع الجانب الإيراني والتي أكدت فيها مصر إدانتها للاعتداءات الإيرانية غير المبررة على الدول الشقيقة وطالبت بوقفها بشكل فوري.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الزعيمين تبادلا التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

ومن ناحيته، أعرب الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن تقديره البالغ لزيارة الرئيس وحرصه على التواصل مع سموه منذ بداية الأزمة الحالية، مؤكداً كذلك تقديره لموقف مصر الحريص دائماً على دعم استقرار وسيادة قطر وجميع دول مجلس التعاون الخليجي، لافتا إلى العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين على المستويين الشعبي والرسمي.

وفي هذا الإطار، أكد الرئيس أن مصر تعتبر أمن دول الخليج العربي جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، موضحا أن ما يجمع مصر ودول الخليج العربي من تاريخ ومصير واحد يحتّمان تعزيز التعاون بكل صوره والعمل المشترك لمواجهة التحديات الراهنة وتفعيل مفهوم الأمن القومي العربي الجماعي، كما ناقش الزعيمان عدداً من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، واتفقا على تكثيف التشاور المصري القطري في الفترة المقبلة حول سبل خفض التصعيد واستعادة الاستقرار الإقليمي، وعقب نهاية اللقاء ودع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الرئيس السيسي في مطار الدوحة الدولي.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس عاد بسلامة الله، مساء اليوم، إلى أرض الوطن عقب إتمام الزيارتين.