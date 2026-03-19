ضبط طن أسماك مملحة فاسدة ولحوم غير صالحة خلال حملات رقابية مكثفة بمراكز المنيا

شدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على استمرار تكثيف الحملات الرقابية والمرور الدوري على الأسواق والمحال؛ تزامنًا مع قرب حلول عيد الفطر المبارك؛ للتأكد من الالتزام بكل الاشتراطات الصحية، بما يضمن وصول غذاء آمن وسليم للمواطنين.

ونفذت لجنة حماية المستهلك برئاسة الدكتور محمد علي جبر، نائب المحافظ، حملات تفتيشية لإحكام الرقابة على المخابز والأسواق ومنافذ بيع اللحوم والأسماك بمختلف مراكز المحافظة، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، ومديريات التموين والطب البيطري، وهيئة سلامة الغذاء، وكل الجهات المعنية، وذلك للتأكد من صلاحية وسلامة المعروض من السلع الغذائية، والتصدي لأي ممارسات تضر بصحة المواطنين.

وأسفرت الحملات عن ضبط ومصادرة 824 كيلوجرامًا من الأسماك المملحة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بجانب 82 كيلوجرامًا من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية، بإجمالي ما يقرب من طن أغذية غير صالحة