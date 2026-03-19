ترامب: لن نرسل قوات إلى أي مكان

قال الرئيس ‌الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه لن ⁠يرسل قوات إلى أي مكان وذلك عندما سُئل عما ‌إذا ⁠كان يخطط لإرسال جنود إلى ⁠منطقة الشرق الأوسط ⁠في خضم ⁠الحرب الإيرانية، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وفي وقت سابق، أفاد مسئولون أمريكيون بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس إرسال آلاف القوات الإضافية إلى الشرق الأوسط، وذلك في إطار استعداد الجيش للمرحلة المقبلة من العمليات ضد طهران.

ولم يستبعد ترامب توسيع نطاق العمليات العسكرية لتشمل تدخلا بريا محدودا، وهو ما يمثل تحولا جذريا في سياسته الخارجية، بحسب ما نقلته شبكة سكاي نيوز عربية.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن من شأن تعزيز القوات الأمريكية أن يوسع خيارات ترامب العسكرية؛ ومن بينها مرافقة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، وهي مهمة من المتوقع أن تعتمد بشكل أساسي على القوات البحرية والجوية، لكنها قد تتطلب أيضا نشر قوات على طول الساحل الإيراني.