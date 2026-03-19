قادة الاتحاد الأوروبي يهاجمون رئيس الوزراء المجري بسبب استخدامه حق النقض ضد قرض لأوكرانيا

هاجم قادة الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، متهمين إياه باختطاف مساعدات حيوية لأوكرانيا وتقويض عملية صنع القرار في الاتحاد الأوروبي في محاولة للفوز بانتخابات في بلاده.

وفي انتقاد علني نادر لعضو في الاتحاد، شدد القادة على أن فيكتور أوربان يجب أن يحترم قرار التكتل المكون من 27 دولة، الصادر في ديسمبر، بتمويل القوات المسلحة الأوكرانية واقتصادها الذي أنهكته الحرب خلال العامين المقبلين.

وكان أوربان نفسه قد وافق في وقت سابق على ما يُنظر إليه على أنه شريان حياة حيوي لأوكرانيا التي أنهكتها الحرب.

وقال رئيس الوزراء الفنلندي بيتري أوربو للصحفيين، في بروكسل: "إنه(أوربان) يستخدم أوكرانيا كسلاح في حملته الانتخابية، وهذا ليس جيدا. لقد كان لدينا اتفاق، وأعتقد أنه خاننا".

ويعاني اقتصاد أوكرانيا من الانهيار، ويعتقد مسئولو الاتحاد الأوروبي، أنه يجب أن تحصل كييف على جزء كبير على الأقل من القرض البالغ 90 مليار يورو (103 مليارات دولار) بحلول بداية مايو.

ولكي يحدث ذلك، يجب أن يمضي العمل قدما بشأن اتفاق الاتحاد الأوروبي خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

ويأتي أوربان – الذي يُنظر إليه على أنه أقرب حلفاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوروبا، وهو قومي متشدد يحظى بإعجاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ـ متأخرا في استطلاعات الرأي قبيل الانتخابات المقررة في 12 أبريل.

ويتمثل جزء من حملته الانتخابية في تصوير الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كتهديد وجودي للمجر.

وقال أوروبان، إن الرئيس الأوكراني، بجانب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، يريدان جر المجر إلى الحرب الروسية، التي دخلت الآن عامها الخامس، مشددا على أن إعادة انتخابه هو الضمان الوحيد للسلام والأمن.