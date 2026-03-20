صحة مطروح: رفع حالة الطوارئ استعدادًا لإجازة عيد الفطر

قال الدكتور أحمد رفعت، وكيل وزارة الصحة بمطروح، إنه تم رفع درجة التأهب والاستعداد القصوى بمديرية الصحة، استعدادًا لإجازة عيد الفطر المبارك، في ظل زيادة أعداد المترددين على المحافظة، وارتفاع معدلات الحركة على الطرق السريعة، مع رفع حالة الطوارئ بجميع مستشفيات ووحدات الرعاية الأولية.

وأكد وكيل الوزارة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، إلى جانب توفير أكياس الدم بجميع الفصائل بمراكز وبنوك الدم على مستوى المحافظة، مع تكثيف تواجد جميع التخصصات الطبية وفرق التمريض، ومضاعفة أعداد الأطباء وأطقم التمريض بالأقسام الحرجة خلال فترات الذروة طوال فترة إجازة العيد.

كما أكد استمرار انعقاد غرفة الأزمات الرئيسية بديوان المديرية، للربط بين غرف الأزمات بكافة المستشفيات والإدارات الصحية التابعة، لتقديم الدعم على مدار الساعة، والعمل على تذليل أي عقبات بشكل فوري، بما يضمن انتظام سير العمل داخل المستشفيات والوحدات الصحية.

وأشار إلى رفع درجة الاستعداد بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية، وإيقاف الإجازات غير الوجوبية لمديري المستشفيات والإدارات والوظائف الإشرافية، مع التأكيد على تواجد مدير المنشأة، وموافاة المديرية بأي مستجدات طارئة فور حدوثها.

وشدد على ضرورة الالتزام بالانضباط في العيادات الخارجية ومواعيد التشغيل، ومنع التكدس، مع تشغيل العيادات المسائية بما لا يقل عن خمسة عيادات يوميًا.

كما تم التأكيد على توافر مخزون كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية وسهولة إتاحتها، مع جاهزية مخزن الكوارث للاستخدام عند الحاجة، وفقًا للسياسات المعتمدة.

ونوه وكيل الوزارة بضرورة سرعة الاستجابة للحالات الحرجة بقسم الطوارئ، خاصة الحالات ذات الأولوية الأولى، بحيث لا تتجاوز مدة بقائها 15 دقيقة كحد أقصى بقسم الاستقبال، وعدم بقاء أي مريض داخل الطوارئ لأكثر من ساعة واحدة كحد أقصى.

كما تم التأكيد على تنظيم نوبتجيات لإدارة خدمة المواطنين ورضاء المنتفعين بحد أدنى فردين على مدار 24 ساعة، مع نشر رقم الشكاوى الموحد الخاص بالمديرية في جميع أقسام المستشفيات والوحدات الصحية، وإتاحته أمام الجمهور (01224053157).

ووجّه بمراجعة مصادر المياه والصرف والكهرباء، والتأكد من توافر المصادر البديلة، وجاهزية خزانات الأكسجين، وتوفير الكميات الكافية منه لحالات الطوارئ، مع التأكيد على توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والأطقم العلاجية لاستقبال الحالات الحرجة وتقديم الرعاية اللازمة.

ويأتي ذلك بالتوازي مع استمرار العمل بقطاعي الطب الوقائي والعلاجي، وتنفيذ مرور دوري على المستشفيات التابعة بمختلف مراكز المحافظة، بالإضافة إلى المستشفيات الخاصة خلال فترة إجازة عيد الفطر، للتأكد من انتظام سير العمل.