اتحاد الكرة يؤكد: مصر ستواجه إسبانيا وديا في برشلونة

أكد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بعد اجتماعه الطارئ مساء الخميس على إقامة مباراتين وديتين للمنتخب خلال معسكر شهر مارس الجاري.

أعلن اتحاد الكرة في بيان رسمي أن المنتخب سيخوض المباراة الودية الأولى أمام نظيره السعودي يوم 27 مارس بمدينة جدة، وبعدها بأربعة أيام سيلاقي نظيره الإسباني في برشلونة، وذلك ضمن برنامج الإعداد للمشاركة في كأس العالم 2026.

وأشار البيان "رغم ضيق الوقت وإرهاق السفر المتوقع بين المباراتين، حرص الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المدير الفني حسام حسن على مواجهة منتخبي السعودية وإسبانيا، ورحب بجهود الاتحاد المصري للحفاظ على برنامج الإعداد لكأس العالم، لضمان استعداد لائق لخوض المونديال".

وكان هناك جدل كبير بشأن مصير الودية الثانية بعدما أشارت وسائل إعلامية إسبانية إلى مشاكل لوجيستية تهدد إقامة المباراة.