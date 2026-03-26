حزب الله يكشف تفاصيل كمينين محكمين أسفرا عن تدمير 10 دبابات ميركافا إسرائيلية

أعلنت غرفة عمليات المقاومة الإسلامية في "حزب الله" تفاصيل كمين محكم مركب نفذته قواتها في محور الطيبة – القنطرة جنوب لبنان، أسفر عن تدمير 10 دبابات إسرائيلية من طراز "ميركافا".



وقال بيان الغرفة العملياتية إن "قوات العدو سيرت، الثلاثاء، جرافة بالتحكم عن بُعد بين منطقة المحيسبات في الطيبة وبلدة القنطرة بهدف استطلاع تموضعات المقاومة، فتم رصدها وإمهالها لاستدراج العدو إلى كمين محكم".

وأضاف: "عند الساعة 18:50 من مساء الأربعاء، تقدمت سرية مدرعات إسرائيلية بنسق طولي من جهة المحيسبات باتجاه بلدة القنطرة تمهيدا للسيطرة عليها. وعندما أصبحت الآليات ضمن حقل الرماية، أطلق المجاهدون صواريخهم الموجهة باتجاه الفصيل الأوسط المؤلف من 4 دبابات ميركافا وجرافة D9، مما أدى إلى تدميرها بالكامل".

وتابع البيان: "أثناء محاولة الفصيل الخلفي (4 دبابات ميركافا) إطلاق غطاء دخاني كثيف لإخفاء تموضعه، عاجله المجاهدون بالصواريخ الموجهة ودمروا استعداده بالكامل. تزامنا مع الاشتباك، استهدفت مجموعات إسناد من سلاح المدفعية التابع للمقاومة المقرات القيادية للكتائب المعادية في مشروع الطيبة ورب ثلاثين والعويضة، وكذلك قوات التعزيز التي استُقدمت لإجلاء الإصابات".

وأكدت غرفة عمليات المقاومة أن "فصيل المقدمة حاول مواصلة التقدم باتجاه مدخل بلدة القنطرة، فتصدى له المجاهدون بالصواريخ المباشرة ودمروا جرافة D9 ودبابة ميركافا، إضافة إلى تدمير دبابة ثانية قرب الخزّان، مما دفع جنود العدو إلى ترك باقي الآليات ومحاولة سحب الإصابات والفرار سيرا على الأقدام باتجاه منطقة المحيسبات".



واختتم البيان مؤكدا أن "المجاهدين تمكنوا بهذه العملية من إفشال مناورة العدو وتكبيد قواته خسائر بلغت 10 دبابات وجرافتين من نوع D9، ليصل إجمالي ما تم تدميره خلال 48 ساعة إلى 18 دبابة إسرائيلية، بعد إفشال محاولة مماثلة قبل يومين في محور الطيبة – دير سريان أسفرت عن تدمير 8 دبابات ميركافا".