غارات وقصف إسرائيلي وعمليات نسف في عدد من المناطق جنوب لبنان

شنّ الطيران الحربي والمسيّر الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، سلسلة غارات ونفذ عمليات قصف ونسف وتفجير استهدفت عدة بلدات في جنوب لبنان.

وأغار الطيران الإسرائيلي مساء اليوم على بلدات زبقين وجبال البطم، وصفد البطيخ، وتولين والجميجمة في جنوب لبنان. واستهدفت المدفعية الإسرائيلية بلدة خربة سلم وأطراف بلدتي بيت ليف وصربين ومجدل زون والمنصوري في جنوب لبنان. ونسف الجيش الإسرائيلي عدداً من المنازل في مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان ونفذ تفجيرات عنيفة ومتتالية للبنى التحتية والسكنية في منطقة خلة المشتى في جنوب لبنان. كما نفّذ عملية نسف وتفجير في أحراج بلدتي الطيري ورشاف في جنوب لبنان.

يأتي ذلك وفقا لما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية، التي لم تشر إلى سقوط ضحايا في تلك الهجمات.

وشنّ الطيران الحربي والمسيّر الإسرائيلي، عصر اليوم، غارات استهدفت بلدتي النبطية الفوقا، وياطر، والمنطقة الواقعة ببن بلدتي كفرا وصربين، وبين بلدة عين إبل ومدينة بنت جبيل، وأطراف بلدتي حاريص وحداثا، والمنطقة الواقعة بين بلدتي السماعية والمالكية في جنوب لبنان.

وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي بعد ظهر اليوم مستهدفاً بلدة شقرا في جنوب لبنان على ثلاث دفعات. واستهدف الطيران المسيّر الإسرائيلي بلدتي المنصوري وحاريص في جنوب لبنان، بحسب "الوكالة الوطنية للإعلام".