يجتمع وزراء خارجية مجموعة "السبع" في باريس بمشاركة دول أوروبية لبحث حل الخلافات مع واشنطن حول حرب الشرق الأوسط، وسبل إبقاء أزمتي أوكرانيا وغزة على رأس الأولويات.





ويعقد الاجتماع في دير فو دو سيرناي، وقد دعت فرنسا وزراء خارجية من أسواق ناشئة مثل البرازيل والهند، إلى جانب أوكرانيا والسعودية وكوريا الجنوبية. وينضم الوزير الأمريكي ماركو روبيو إلى نظرائه في اليوم الثاني من الاجتماع.

وقال الوزير الفرنسي جان نويل بارو إن من أهداف بلاده معالجة الاختلالات العالمية الكبرى، داعيا إسرائيل إلى الامتناع عن إرسال قوات للسيطرة على منطقة في جنوب لبنان.

ورغم تحالف دول السبع مع واشنطن، لم تقدم أي منها دعما واضحا للهجوم على إيران، مما أغضب دونالد ترامب، فيما اشتكى مسؤول ألماني من أن سياسات ترامب في الشرق الأوسط تضر بالاقتصاد الألماني.

وعبّرت وزيرة الخارجية البريطانية عن قلقها من أن الحرب في الشرق الأوسط حوّلت التركيز عن خطة السلام في غزة، بينما شدد بارو على استمرار دعم أوكرانيا والضغط على روسيا.



في غضون ذلك، وصل وزير الخارجية السعودي إلى فرنسا للمشاركة في الاجتماع كدولة مدعوة، حيث يناقش المشاركون قضايا من بينها إصلاح الحوكمة العالمية وأمن الملاحة وسلاسل الإمداد.