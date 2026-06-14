متظاهرون يحتشدون في جنيف اليوم للاحتجاج على الرأسمالية والاستغلال قبل قمة جي 7

أعلنت الشرطة أنه من المتوقع أن يشارك نحو 50 ألف متظاهر في مسيرة بمدينة جنيف السويسرية اليوم الأحد للاحتجاج على الرأسمالية والاستغلال وقضايا أخرى قبل قمة مجموعة السبع (جي 7) المقررة في مدينة إيفيان الفرنسية.

ويتم تنظيم الاحتجاج في جنيف لأن فرنسا رفضت إصدار تصاريح لتنظيم أي احتجاجات بالقرب من مقر انعقاد قمة جي 7، حسبما قالت حكومة مدينة جنيف.

ويذكر أن جنيف تقع على بعد 50 كيلومترا جنوب غرب إيفيان، ومن المقرر أن يستقبل مطار جنيف القادة الذين سيشاركون في القمة والوفود غدا الاثنين، حيث إنه يعد المطار الأقرب لمكان انعقاد القمة.