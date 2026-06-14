مسلحون يقتلون رئيساً للبلدية في جنوب المكسيك

قتل مسلحون رئيس بلدية إحدى البلدات في جنوب المكسيك، حسبما قال الإدعاء العام المحلي يوم السبت، في أحدث هجوم يستهدف مسؤولين محليين في البلاد.

وذكر الإدعاء أن مهاجمين مسلحين فتحوا النار على خوسيه أنخيل برافو مارتينيز، رئيس بلدية سان ميجيل أماتيتلان في ولاية أواخاكا، وشنت قوات الأمن عملية مطاردة للمهاجمين ونشرت عناصر إضافية في المنطقة.

وأدان حزب العمل الوطني الذي ينتمي إليه رئيس البلدية عملية القتل، قائلا إن الهجوم على مسؤول منتخب ديمقراطيا يعد اعتداء مباشرا على السلام والمؤسسات وإرادة الشعب.

وقال الحزب في بيان له: "يجب ألا نقبل مثل هذه الحوادث كأمر طبيعي، ويجب ألا نسمح للخوف بتقويض المشاركة السياسية والخدمة العامة، ويجب أن تسود العدالة وسيادة القانون".

ولم يتضح حتى الآن الدافع وراء الهجوم.

وغالبا ما يستهدف المهاجمون رؤساء البلديات ومسؤولي الحكومات المحلية في المكسيك، وعادة ما تكون هذه الهجمات مرتبطة بجماعات الجريمة المنظمة.

وقد حظي الأمن في المكسيك بالاهتمام مجددا في أعقاب افتتاح كأس العالم في مكسيكو سيتي يوم الخميس، وفي فبراير/شباط الماضي، قتل أكثر من 70 شخصا في اشتباكات تلت اعتقال ومقتل زعيم كارتل مخدرات قوي.