شهدت أحداث الحلقة الخامسة عشرة والأخيرة من مسلسل "حكاية نرجس" نهاية معاناة نرجس "ريهام عبد الغفور"، ومن حولها، حينما أقدمت على الانتحار وإلقاء نفسها من آخر دور في البيت الذي تقطن به.

وشهدت الحلقة أيضًا تعرض يوسف "يوسف رأفت"، أو إسماعيل، لحالة من التيه والضياع بعدما أثبت الأسطى عبد العزيز بتحليل البصمة الوراثية أنه ليس نجله.

ويحاول يوسف معرفة هوية أهله الحقيقيين من نرجس، لكنها تصر على أنه ابنها الذي أنجبته من صلبها، رغم محاولات شقيقتها منال لمعرفة الحقيقة حرصًا على حياة يوسف ومستقبله، فيما استمرت نرجس في الإنكار بشكل يثير دهشة من حولها، الذين أصبحوا متأكدين من أنها مريضة نفسيًا.

ويضطر الأسطى عبد العزيز، بعد ثبوت عدم نسب يوسف إليه إلى تغيير قفل باب الشقة، ومنعه من الإقامة فيها نظرًا لوجود ابنتين، ما يزيد شعور يوسف بالتيه والضياع.

وتقرر نرجس محاولة تعويض يوسف بطريقتها، فتعلن عن بيع المنزل الذي تقطن فيه مع والدتها، ويقطنه عوني وزوجته هدى، وهو المنزل الذي كان ملكًا لعوني وكتب باسم نرجس عندما كانت زوجته، فيما غضب عوني كثيرًا عند الإعلان عن البيع، وواجه نرجس وكاد أن يقتلها، لكنه تراجع وهددها فقط.

وفي لحظة مكاشفة بين نرجس ووالدتها، التي أصبحت تعاني من الخرف الدماغي، أكدت نرجس لوالدتها أنها سبب مرضها النفسي وضياعها، نتيجة قسوة والدتها عليها في صغرها، وتعريضها للوم المستمر بسبب عدم القدرة على الإنجاب وأمور لم تكن لها يد فيها.

ويقرر يوسف اكتشاف الحقيقة بشأن نرجس، فيجري تحليلين DNA، وكلاهما يثبت عدم نسبه لها، وهنا تبدأ لحظة المواجهة التي لا تطيقها نرجس.

ويذهب يوسف إليها ويخبرها أنه ليس نجلها، ويطالبها بإخبار هويّة أهله، مؤكدًا أنه لن يتركها لأنه قضى معها طفولة سعيدة وذكريات جميلة. لكنها تصر على الإنكار وترفض الاعتراف، وتؤكد له أنه لو تركها وذهب فإنها ستنتحر.

وفور نزوله من البيت، تقوم نرجس بالانتحار وإلقاء نفسها من الدور الأخير في المنزل، وتنتهي أحداث الحلقة.

وتتشابه هذه النهاية مع واقعة الشاب إسلام الحقيقية، التي رواها في حديث صحفي، بعدما أقدمت عزيزة الملقبة بـ"بنت إبليس" على الانتحار بإلقاء نفسها من الدور الخامس بعد مواجهته ورفضها الاعتراف بهوية أهله الحقيقيين.

وتنتهي أحداث الحلقة بالتأكيد على أن يوسف أجرى أكثر من ٥٠ تحليل بصمة وراثية ولم يتمكن من العثور على أهله.

وأكد صناع العمل في ختام الحلقة على الأضرار النفسية بسبب التنمر، بجملة "التنمر والعنف النفسي داخل الأسرة ووصمة المجتمع ليسا شأنا خاصا، بل خطرا موثقا يترك آثارا طويلة الأمد قد تمتد إلى اضطرابات سلوكية وجنائية لاحقا".

يذكر أن مسلسل "حكاية نرجس" يشترك في بطولته ريهام عبد الغفور، وحمزة العيلي وأحمد عزمي وبسنت أبو الباشا، وسماح أنور، ومن تأليف وإخراج سامح علاء.