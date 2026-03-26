الإمارات: عدوان إيران على الخليج والأردن يزيد عزلتها

قال أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، الخميس، إن استمرار الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن، "لا تزيد النظام في طهران إلا عزلة".

وأضاف في تدوينة على حسابه بمنصة شركة "إكس" الأمريكية، أن "إدانة مجلس حقوق الإنسان في جنيف بالإجماع للعدوان الإيراني الغاشم على دول الخليج العربي والأردن الشقيق، تمثل موقفا دوليا واضحا يرسخ خطورة هذه الهجمات وانتهاكها الصريح للقانون الدولي وسيادة الدول".

والأربعاء، تبنّى مجلس حقوق الإنسان قرارا أدان فيه الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن، وذلك خلال جلسة طارئة عقدت في مقره بجنيف، بطلب من البحرين.

وشدد قرقاش على أن "استهداف المدنيين والبنية التحتية وتهديد أمن الطاقة والملاحة لن يمر دون مساءلة"، مؤكدا أن "حق الدفاع عن النفس مكفول". وأكد أن "استمرار العدوان لا يزيد النظام الإيراني إلا عزلة".

جاء الموقف بعد وقت قصير من مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين في العاصمة الإماراتية أبوظبي، جراء سقوط شظايا إثر اعتراض صاروخ باليستي، وفق ما أفاد به مكتب أبوظبي الإعلامي، في تدوينة على منصة "إكس".

كما أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، أن دفاعاتها الجوية تعاملت مع "اعتداءات صاروخية وطائرات مسيّرة قادمة من إيران" 3 مرات منذ فجر الخميس.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تتعرض الإمارات ودول خليجية لهجمات بصواريخ ومسيرات من إيران تسببت في سقوط قتلى وجرحى وألحقت أضرارا بأعيان مدنية بينها مطارات وموانئ ومبانٍ مختلفة، الأمر الذي تدينه تلك الدول وتطالب مرارا بوقف الاعتداءات.

وتقول طهران إن هذه الهجمات تستهدف "قواعد ومصالح أمريكية" في المنطقة، في إطار ردها على العدوان الإسرائيلي الأمريكي الذي أودى بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولين أمنيين.