ارتفع مستوى التمثيل الفلسطيني في فرنسا إلى مرتبة سفارة كاملة، في أول ترجمة عملية لإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر 2025، بعد أشهر من التردد والتوترات مع الحكومة الإسرائيلية التي عارضت القرار بشدة.

وقالت صحيفة "لوموند" الفرنسية إنه في خطوة تحمل أبعادًا سياسية وتاريخية بارزة، قدمت هالة أبو حصيرة، التي تشغل منصب رئيسة البعثة الفلسطينية في باريس، أوراق اعتمادها يوم الأربعاء كسفيرة فوق العادة ومفوضة لدولة فلسطين لدى فرنسا، حيث تسلمها الرئيس الفرنسي رسميًا، في خطوة تؤكد التحول الدبلوماسي الجديد".

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن هذا الإجراء يمثل تتويجًا لمسار بدأ بخطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 22 سبتمبر 2025، حيث أعلن اعتراف بلاده بدولة فلسطين، وهو ما مهد لتحويل مقر البعثة الفلسطينية في الدائرة الخامسة عشرة من باريس إلى سفارة معترف بها بالكامل.

وفي تعليقها على هذه الخطوة، وصفت هالة أبو حصيرة الحدث بأنه «لحظة تاريخية»، معبرة عن فخرها بالشعب الفلسطيني الذي "دفع ثمنًا باهظًا"، معتبرة أن هذا القرار يعد اعترافًا بحقوقه وتضحياته.

ومن المنتظر أن يحصل الطاقم الدبلوماسي الفلسطيني في باريس على الامتيازات الكاملة المرتبطة بوضع السفارات، وفقًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، التي تنظم العلاقات والامتيازات بين الدول.