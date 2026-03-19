احتفل أبطال وصناع فيلم "إيجي بست" بإقامة العرض الخاص للعمل، مساء اليوم، داخل إحدى دور السينما في مدينة 6 أكتوبر، وذلك استعدادا لطرحه ضمن أفلام موسم عيد الفطر المقبل.

الفيلم يشارك في بطولته أحمد مالك، وسلمى أبو ضيف، إلى جانب مغني الراب مروان بابلو في أولى تجاربه التمثيلية، وهو من تأليف أحمد حسني، وإخراج مروان عبد المنعم.

وتدور أحداث فيلم "إيجي بست" حول قصة مستوحاة من الواقع عن مؤسسي موقع "إيجي بست"، أحد أشهر مواقع قرصنة الأفلام في العالم العربي.

ويأخذ الفيلم الجمهور في رحلة داخل عالم القرصنة الرقمية، من خلال حكاية صديقين نشآ معا منذ الطفولة في حي المرج بالقاهرة، يقودهما شغفهما بالسينما إلى إنشاء الموقع الذي يحقق انتشارا واسعا ونجاحا كبيرا، قبل أن تنقلب حياتهما رأسا على عقب، لتطرح القصة تساؤلات حول الأخلاقيات والتحديات القانونية المرتبطة بالعصر الرقمي.