سجلت الأسهم الروسية، صعودا في بداية تداولات بورصة موسكو، اليوم الخميس، وفقا لبيانات التداول.
وبحلول الساعة 10:05 صباحا بتوقيت موسكو (07:05 صباحا بتوقيت جرينتش)، ارتفع مؤشر "إم أو اي إكس" بنسبة 0.25% ليصل إلى 2844.87 نقطة، كما ارتفع مؤشر "آر تي إس" بنسبة 0.25% ليصل إلى 1110.26 نقطة، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.
وبحلول الساعة 10:15 صباحا بتوقيت موسكو (07:15 صباحا بتوقيت جرينتش)، ارتفع مؤشر "إم أو اي إكس" بنسبة 0.2% ليصل إلى 2845.81 نقطة، كما ارتفع مؤشر "آر تي إس" بنسبة 0.2% ليصل إلى 1110.63 نقطة.
من ناحية أخرى، ارتفع سعر صرف اليوان الصيني مقابل الروبل الروسي بواقع 15.4 كوبيك ليصل إلى 11.984 روبل.