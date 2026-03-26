 26 مارس 2026.. صعود مؤشرات الأسهم الروسية في بداية تعاملات بورصة موسكو - بوابة الشروق
الخميس 26 مارس 2026 12:21 م القاهرة
26 مارس 2026.. صعود مؤشرات الأسهم الروسية في بداية تعاملات بورصة موسكو

موسكو - (د ب أ)
نشر في: الخميس 26 مارس 2026 - 12:09 م | آخر تحديث: الخميس 26 مارس 2026 - 12:09 م

سجلت الأسهم الروسية، صعودا في بداية تداولات بورصة موسكو، اليوم الخميس، وفقا لبيانات التداول.

وبحلول الساعة 10:05 صباحا بتوقيت موسكو (07:05 صباحا بتوقيت جرينتش)، ارتفع مؤشر "إم أو اي إكس" بنسبة 0.25% ليصل إلى 2844.87 نقطة، كما ارتفع مؤشر "آر تي إس" بنسبة 0.25% ليصل إلى 1110.26 نقطة، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.

وبحلول الساعة 10:15 صباحا بتوقيت موسكو (07:15 صباحا بتوقيت جرينتش)، ارتفع مؤشر "إم أو اي إكس" بنسبة 0.2% ليصل إلى 2845.81 نقطة، كما ارتفع مؤشر "آر تي إس" بنسبة 0.2% ليصل إلى 1110.63 نقطة.

من ناحية أخرى، ارتفع سعر صرف اليوان الصيني مقابل الروبل الروسي بواقع 15.4 كوبيك ليصل إلى 11.984 روبل.

اخبار متعلقة


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك