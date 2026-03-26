سفير إيران لدى سول: السفن الكورية الجنوبية يمكنها المرور عبر مضيق هرمز بعد التنسيق مع طهران

قال السفير الإيراني لدى كوريا الجنوبية سعيد كوزشي اليوم الخميس، إن السفن الكورية الجنوبية يمكنها المرور عبر مضيق هرمز، ولكن فقط بالتنسيق المسبق مع طهران، موضحا أن بلاده طلبت من سول تقديم تفاصيل عن السفن العالقة في الممر المائي الرئيسي وسط استمرار الصراع .

وأدلى السفير بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي، في الوقت الذي لا تزال فيه 26 سفينة كورية جنوبية وعلى متنها نحو 180 من أفراد الأطقم عالقة في مضيق هرمز الذي أغلقته إيران فعليا في أعقاب هجمات شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقال السفير إن إيران تعتبر كوريا الجنوبية دولة غير معادية، بحسب ما نقلته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وقال عبر مترجم: "لا توجد مشاكل مع السفن، ولكن لكي تتمكن من المرور، يتعين إجراء التنسيق والتشاور المسبقين مع جيش وحكومة إيران".

وتابع قائلا إن طهران طلبت من سول تقديم تفاصيل عن السفن العالقة خلال المحادثات الهاتفية بين وزيري خارجية البلدين يوم الاثنين، دون تحديد ما إذا كان الطلب يهدف إلى بدء مفاوضات بشأن مرور السفن.

وذكر: "تتصرف إيران بحسن نية وهي على استعداد للسماح للسفن الكورية الجنوبية بعبور مضيق هرمز، لكن العملية ستعتمد على تلقي المعلومات ذات الصلة وقائمة السفن. وبمجرد تقديمها، سننظر في الأمر".

وردا على سؤال حول طلب إيران، أوضحت وزارة الخارجية في سول أن الطلب كان يتعلق بالتعاون بشأن تدابير السلامة في حال وقوع وضع إنساني على متن السفن الراسية، وليس له صلة بعبورها.

ودعا وزير الخارجية جو هيون، خلال المحادثات الهاتفية مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، طهران إلى تخفيف التوترات وضمان الملاحة الآمنة عبر الممر المائي الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

كما طلب تعاون إيران فيما يتعلق بسلامة السفن الكورية الجنوبية العالقة وطواقمها، لكن ورد أن مسألة السماح بعبورها لم تُطرح.

وقال السفير إنه على الرغم من أن إيران تعتبر كوريا الجنوبية دولة غير معادية، إلا أن تقييد أنشطة السفن التي تعمل في مجال الأعمال مع الشركات الأمريكية كان أمرا لا مفر منه كجزء من تدابير الدفاع عن النفس.