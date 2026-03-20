منتخب مصر للناشئين يواصل استعداداته للتصفيات الأفريقية

واصل منتخب مصر للناشئين مواليد 2009، بقيادة مديره الفني حسين عبد اللطيف، تدريباته مساء الخميس، بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

وأدى الفريق مرانه اليوم بمشاركة جميع اللاعبين المختارين بجدية وتركيز ومنافسة قوية للحاق بالتشكيل الأساسى

وحرص الجهازان الفني والطبي على الاطمئنان على سلامة كل اللاعبين،و تجهيزهم فنيًا وبدنيًا بالشكل الأمثل.

وألقى حسين عبد اللطيف المدير الفني محاضرة فنية للاعبين، شرح خلالها بعض الجوانب التكتيكية والخططية.

ومن المقرر أن يختتم المنتخب معسكره التدريبي الجمعة ، قبل السفر فجر السبت إلى مدينة بنغازي، للمشاركة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

ويبدأ منتخب مصر مشواره في التصفيات بمواجهة نظيره التونسي يوم 27، على أن يواصل مبارياته بمواجهة منتخبات المغرب وليبيا والجزائر.