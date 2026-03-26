• على متن 200 طائرة وسفينة، بحسب وزارة الدفاع، فيما يتواصل العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران..

أعلنت تل أبيب، الخميس، أنها تلقت 8 آلاف طن أسلحة وذخائر ومعدات عسكرية منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير الماضي.

جاء ذلك في بيان لوزارة الدفاع عن "جهود التوريد والشحن المستمرة خلال عملية زئير الأسد"، وهو الاسم الإسرائيلي للعدوان المتواصل على إيران.

ومشيرةً إلى وصول أحدث شحنة أسلحة وذخائر ومعدات عسكرية، قالت وزارة الدفاع إنها احتفلت بـ"وصول طائرة الشحن رقم 200".

وتابعت: "منذ بدء العملية، وصلت 200 طائرة وسفينة إلى إسرائيل تحمل نحو 8 آلاف طن أسلحة وذخائر ومعدات عسكرية".

وأفادت بأن المصدر الرئيس للأسلحة هو الولايات المتحدة وألمانيا، كما تتسارع عمليات التصنيع المحلي، بحسب البيان.

وخلف العدوان على إيران ما لا يقل عن 1500 قتيلا، بينهم مئات الأطفال والنساء والمرشد الأعلى السابق علي خامنئي، إضافة إلى أكثر من 15 ألف جريح ودمار واسع.

وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل، ما أدى لمقتل ما لا يقل عن 18 شخصا وإصابة 5229، وسط تكتم إسرائيلي شديد على الخسائر، بالإضافة إلى هجمات قتلت 13 عسكريا أمريكيا وأصابت 200.

كما تشن هجمات على تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول مجلس التعاون الخليجي الست والأردن، لكن بعضها أسقط قتلى وجرحى وأضر بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول العربية المستهدفة، مطالبة بوقف الاعتداءات.

وتتعرض إيران للعدوان رغم إحرازها تقدما بالمفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي بشهادة الوسيط العماني، وهذه هي المرة الثانية التي تنقلب فيها إسرائيل على طاولة التفاوض، وفي الأولى بدأت حرب يونيو 2025.