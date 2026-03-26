كونسيساو ضمن خيارات ليفربول لتعويض رحيل صلاح

أفادت تقارير فرنسية بأن جناح يوفنتوس، فرانشيسكو كونسيساو، يُعد من الخيارات المحتملة لنادي ليفربول لتعويض رحيل محمد صلاح في نهاية موسم 2025-26.

أكد ليفربول يوم الثلاثاء وجود اتفاق مع صلاح يسمح له بمغادرة النادي بعد تسع مواسم، حصد خلالها لقبَي الدوري الإنجليزي، ثلاث نهائيات دوري أبطال أوروبا، إلى جانب ألقاب كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

بدأت التكهنات حول البديل المحتمل للنجم المصري، وتشير تقارير من RMC Sport إلى أن فرانشيسكو كونسيساو يعد أحد الأسماء المدرجة ضمن قائمة ليفربول القصيرة.

ويهتم ليفربول أيضًا بعدد من النجوم البارزين الآخرين مثل مايكل أوليز وبرادلي باركولا ويان ديوماندي، لكن تقارير RMC Sport تؤكد أن كونسيساو ضمن الأهداف المحتملة.

يذكر أن كونسيساو مرتبط بعقد مع يوفنتوس حتى صيف 2030، وانضم للنادي على سبيل الإعارة مقابل 7 ملايين يورو بالإضافة للمكافآت لموسم 2024-25، قبل أن تتمكن يوفنتوس من تفعيل بند الشراء مقابل 30.4 مليون يورو في صيف 2025.

وخلال هذا الموسم، سجل الدولي البرتغالي ثلاث أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة في 22 مباراة بالدوري الإيطالي.