ترامب: أمريكا لن تنسى أبدا عدم دعم الناتو في الحرب بإيران

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مجددا دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) لعدم تقديمها الدعم في الحرب الأمريكية - الإسرائيلية ضد إيران، محذرا من أن أمريكا لن تنسى ذلك أبدا.

وكتب ترامب، بحروف كبيرة عبر منصته " تروث سوشيال" اليوم الخميس: "دول الناتو لم تقدم أي شيء للمساعدة مع دولة إيران المجنونة، المدمرة عسكريا الآن".

وقال إن الولايات المتحدة "ليست في حاجة لأي شيء من الناتو"، ولكنها "لن تنسى هذه اللحظة المهمة في حينها".

ويذكر أن ترامب لم بخبر حلفاء الناتو قبل شن الهجمات الأمريكية - الإسرائيلية على إيران في نهاية فبراير الماضي.

وفي منتصف الشهر الجاري، دعا دول الناتو، للمساعدة في تأمين الشحنات النفطية عبر مضيق هرمز الحيوي، الذي توقف تماما تقريبا في ظل الحرب الدائرة.

مع ذلك، استبعدت الدول الأوروبية الحلفاء في الناتو، بما فيها ألمانيا، المشاركة في مهمة لحماية الشحن التجاري في المضيق.