الحكومة المجرية توجه اتهامات جنائية لصحفي بارز بالتجسس

وجهت الحكومة المجرية الموالية لروسيا، اتهامات جنائية لصحفي استقصائي بارز، بممارسة أنشطة تجسس بالتنسيق مع دولة أجنبية، بحسب ما أعلنه وزير في الحكومة المجرية، اليوم الخميس.

ويركز الصحفي، سابولكس باني، على تغطية التقارير المتعلقة بالأمن القومي والاستخبارات، وقد نشر تقارير موسعة تسرد بالتفصيل عمليات قائمة على النفوذ الروسي في المجر، بالإضافة إلى تقارير للعلاقة بين موسكو ووزير خارجية المجر.

ومن جانبه، ينفي باني تلك الاتهامات، كما اتهمت مؤسسة إعلامية يعمل لديها، الحكومة المجرية بـ"اللجوء إلى أساليب استبدادية" لتشويه سمعة الصحفي والنتائج التي يتوصل إليها.

وفي تسجيل سري تم تسجيله بدون علم باني، وصدر هذا الأسبوع بصيغة معدلة على وسائل إعلامية مرتبطة بالحكومة في المجر، يمكن سماع باني وهو يتحدث إلى مصدر بشأن تأكيد رقم هاتف استخدمه وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، كجزء من تحقيق كان يقوم به بشأن اتصالات أجراها سيارتو مع نظيره الروسي.