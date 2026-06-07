بن غفير يتوعد بإعدام منفذ إطلاق النار وسط إسرائيل حال القبض عليه حيا

توعد وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، بإعدام منفذ إطلاق النار وسط إسرائيل حال القبض عليه حيًا.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الأحد: «سنعدم منفذ إطلاق النار إذا أُلقي القبض عليه حيًا، هذا هو القانون وسنطالب بتطبيقه».

وقُتل إسرائيلي وأُصيب 5 آخرون، اليوم الأحد، بعملية إطلاق نار في عدة مواقع بمناطق «كوخاف يائير»، و«تسور يتسحاق»، و«تسور ناتان»، جنوب مدينة الطيبة.

وأكّدت وسائل اعلام عبرية وقوع 6 إصابات في مواقع مختلفة، مشيرة إلى «مقتل شخص واحد، وإصابة شخص بحالة خطيرة، وتسجيل 4 إصابات تتراوح بين الطفيفة والمتوسطة».

ونُفّذت العملية في عدة مواقع مختلفة، وأعلن الجيش الإسرائيلي «تحييد» أحد منفّذيها، والبحث عن آخرين.

وبحسب بيان الشرطة الإسرائيلية، بدأ إطلاق النار على المارة في محطة وقود عند مدخل «كوتشاف يائير».

وفي وقت لاحق، عثرت الشرطة الإسرائيلية، التي كانت تُجري عمليات تفتيش على مركبة يُشتبه في تورطها في الحادث، وقامت بتحييد شخص مشتبه به في الهجوم.

وقالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يجري مشاورات أمنية على خلفية عملية إطلاق النار في كوخاف يائير.

من جهتها، باركت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» عملية إطلاق النار في مستوطنة «كوخاف يائير» شمال قلقيلية، وما سبقها من عملية وقعت عند مفترق مستوطنة «أفرات» جنوب بيت لحم.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، إن العمليتين تأتيان ردًّا على عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، واستمرار جرائم التهويد والقتل الميداني والاستيطان والاقتحامات والاعتداءات التي تطال أبناء شعب فلسطين يوميًا في الضفة الغربية والقدس.

وأضافت: «لن يفلح الاحتلال، مهما تمادى في بطشه وإجرامه، في إيقاف مدّ المقاومة في الضفة الغربية الباسلة، وسيواصل شعبنا درب الصمود والتحدي حتى نيل حريته واستعادة حقوقه كاملة غير منقوصة».

وحذرت من تصاعد سياسات الاحتلال القائمة على الاستيطان ومصادرة الأراضي، والقتل والاعتقال والتهجير وإرهاب المستوطنين، مؤكدة أن «هذه الجرائم لن تصنع له أمنًا ولا استقرارًا، بل ستؤدي إلى مزيد من إشعال ميادين المواجهة وتصاعد المقاومة».

ودعت المجتمع الدولي إلى تحمّل مسئولياته، والعمل الجاد على وقف إرهاب الاحتلال بحق شعب فلسطين وأرضه، ووضع حدّ لعدوانه، ومحاسبة قادته المجرمين.