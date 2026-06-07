يتصدر فيلم بشتري راجل قائمة الأفلام الأكثر مشاهدة "Top 10" في مصر منذ أيام على منصة واتش إت، متفوقا على أفلام حديثة الإصدار، مثل الهنا اللي أنا فيه، إنتاج عام 2024، وجاء في الترتيب الثاني بالقائمة، إنتاج عام 2024، وجاء في الترتيب الثاني بالقائمة.

عُرض فيلم بشتري راجل عام 2017، ولم تتجاوز إجمالي إيراداته 5 ملايين جنيه، والفيلم من تأليف إيناس لطفي تحت إشراف ورشة بيرثمارك سيناريو، بإشراف السيناريست وائل حمدي ومشاركة محمد هشام عبية، ومن إنتاج شركة بيرثمارك للإنتاج الفني، وشارك فى الإنتاج شركة ريد ستار، وتوزيع دولار فيلم، ومن إخراج محمد علي.

تدور أحداث الفيلم حول شخصية شمس، قدمت الدور نيللي كريم، وهي فتاة اقترب عمرها من الأربعين، تعاني من تدخل والدتها وتعرضها لضغوط حتى تتزوج، ولكنها تفكر فقط في الأمومة، لذلك تقرر التخطيط لحل غير تقليدي يساعدها على تحقيق حلمها، وتتعاون مع الدكتور البيطري بهجت، وقدم الدور محمد ممدوح، حتى تحل هذه المعضلة.

لكن الأحداث لا تسير كما خططت لها شمس، وتقف معوقات أمام خطتها، كما تكتشف والدتها الكذبة التي ألفتها شمس حول الزواج، وتقرر التدخل بمساعدة الطبيب المعالج لشمس.

وقد نفذ صناع الفيلم حملة ترويجية وقت عرضه، بنشر مقطع مُصور لفتاة تطلب فيه رجل يتبرع بحيواناته المنوية لتتمكن من تحقيق حلمها بالأمومة دون زواج، ثم كشفت دينا حرب منتجة الفيلم عن حقيقة الفيديو وأنه أسلوب للدعاية، لإثارة انتباه الجمهور حول الفيلم وقصته.

وفي تصريحات إعلامية وقت عرض الفيلم، قالت المؤلفة إيناس لطفي أنها استقت فكرة سيناريو "بشتري راجل" من قصة إحدى صديقاتها التي عاشت عدة علاقات عاطفية فاشلة قبل أن تخبرها أن العثور على زوج لم يعد يهمها بل تريد فقط إنجاب طفل حتى لا تبقى وحيدة، وكانت لطفي واعية بأن موضوع الفيلم جريء وقد يصدم الجمهور المصري فقررت أن تختار أسلوب الكوميديا الرومانسية لتسهيل طرحه، وصرحت لـ "بي بي سي": "لو كانت القصة مصنوعة في شكل دراما لكان من الصعب للجمهور تقبلها".

وبعد عرض الفيلم بشهور قليلة، عُرض مسلسل سابع جار في نفس العام، والذي ضم أيضا شخصية هالة "رحمة محسن"، والتي كانت تتبنى نفس أفكار شخصية شمس، لا تثق بالرجال ولا تريد الدخول في علاقات عاطفية، لذلك تقرر طلب الزواج من شخص حتى تحصل على حيواناته المنوية وتصبح أما، مع اختلاف تفاصيل صغيرة في بناء العلاقة بين كلا العملين فيما يتعلق بشخصية شمس وهالة، وتنتهي العلاقة في كلا العملين إلى الحب واستمرار الزواج.