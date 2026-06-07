قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتأثر اليوم الأحد، بكتل هوائية شمالية منخفضة في قيم درجات حرارتها، الأمر الذي يساعد على تلطيف الأجواء.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، صباح الأحد، أن قيم الحرارة اليوم أقل 3 درجات مقارنة بأمس، متوقعة أن تتراوح العظمى على القاهرة ما بين 33 إلى 34 درجة.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة اليوم تعد حول معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، قائلة إن الطقس حار نهارًا بمحافظات شمال البلاد، وشديد الحرارة بمحافظات جنوب الصعيد.

وذكرت أن الأجواء تصبح معتدلة تمامًا على أغلب محافظات الجمهورية مع غياب أشعة الشمس، لافتة إلى أن الصغرى على القاهرة تتراوح ما بين 23 إلى 22 درجة، فيما تصل بمحافظات الجنوب إلى 29.

وتوقعت أن تشهد مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري اليوم، نشاطًا للرياح يساعد على تلطيف الأجواء ليلًا، منوهة أنه مثير للرمال والأتربة ببعض محافظات الصعيد والبحر الأحمر ومناطق من سيناء.

ولفتت إلى أن بعض المناطق تشهد اليوم، سحبًا منخفضة ومتوسطة تساعد على حجب جزء من أشعة الشمس، وتؤدي إلى فرص أمطار ضعيفة جدًا ببعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري.

ونوهت أن الانخفاض في الحرارة اليوم مؤقت، إذ تعود البلاد لتشهد موجة حارة جديدة تبلغ ذروتها أيام الثلاثاء والأربعاء.