قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، إن "النينيو" ظاهرة مناخية ناتجة عن ارتفاع حرارة سطح مياه المحيط الهادي، والتي تؤدي لتقلبات عنيفة للغاية تشمل الأعاصير والفيضانات والجفاف في مناطق كأستراليا والأمريكتين وجنوب شرق آسيا.

وأشار خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج "المصري أفندي" مع الإعلامي محمد علي خير، عبر فضائية "الشمس"، إلى تحذيرات الأمين العام للأمم المتحدة من دخول العالم في ظاهرة عنيفة، لافتا إلى أن التوقعات تشير إلى أن صيف هذا العام سيكون "شديد الحرارة "في نصف الكرة الشمالي والتي تقع فيها مصر.

ولفت إلى أن من المتوقع امتداد هذه الظاهرة إلى مصر، مؤكدا أن توقعات النماذج العالمية تشير إلى أن يونيو ويوليو وأغسطس ستشهد درجات حرارة تفوق المعدلات الطبيعية في مصر.

وأضاف أن الظرف الحالي يستوجب تغيير ثقافة المواطن اليومية، داعيا لتجنب الملابس السوداء والضيقة، والاقتداء بأهالي الصعيد في ارتداء الملابس البيضاء الفاتحة.

وشدد على ضرورة شرب السوائل بكثرة وتقليل الحركة قدر الإمكان في الفترة من 11 صباحا وحتى 4 مساء لتجنب الإجهاد الحراري.

وأشار إلى أن المحاصيل الحالية هي "محاصيل صيفية" بطبعها تتحمل الحرارة كالأرز والقطن والذرة والصويا والفول السوداني، لافتا إلى أن محصول المانجو دخل مراحل "التحجيم" وتجاوز مرحلة خطر لسعات الشمس على الأنسجة الضعيفة.

ولفت إلى أن الحرارة الزائدة تؤثر على أحجام الثمار ونسبة السكريات، مستنكرًا ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من شائعات تهدف لتشويه مجهود المزارعين، قائلا: "لا تشوهوا شغل وتعب الفلاحين.. الكلام عن المانجو والبطيخ ليس له أصل على الأرض".