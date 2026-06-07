وسام أبو علي يدعم مصر أمام البرازيل في البروفة الأخيرة قبل المونديال

حرص الفلسطيني وسام أبو علي، لاعب النادي الأهلي السابق ومهاجم فريق كولومبوس كرو الأمريكي، على دعم المنتخب الوطني المصري، خلال المباراة الودية أمام نظيره المنتخب البرازيلي.

وأظهرت الكاميرات تواجد وسام أبو علي في ملعب هانتينجتون في مدينة كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية، حيث تواجد عند غرفة اللاعبين ومدخل اللاعبين نحو أرضية الملعب.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب نتيجة الشوط الأول من مواجهة المنتخب الوطني المصري أمام نظيره البرازيلي، في المباراة الودية التي تجمع المنتخبين في الساعات الأولى من فجر اليوم، الأحد.

تقدم المنتخب البرازيلي في الدقيقة 7، عن طريق برونو جيمارايش بعد ضغط عالي وخطأ من مهند لاشين، ثم انفرد بالمرمى وسدد على يسار مصطفى شوبير.

وفي الدقيقة 11 سجل مصطفى زيكو هدف التعادل لمنتخب مصر بعد تمريرة خاطئة من ماركينيوس وضعت زيكو أمام المرمى ليسدد من تحت أقدام أليسون بيكر.

وسيطر المنتخب البرازيلي على معظم فترات الشوط، ومع ضغط عالي على دفاعات المنتخب وسط تألق من مصطفى شوبير، حارس مرمى الفراعنة، مع محاولات متباعدة وقليلة للمنتخب الوطني لخلق فرص من هجمات مرتدة.

ويخوض المنتخب الوطني المصري منافسات كأس العالم ضمن المجموعة السابعة، رفقة منتخبات بلجيكا، ونيوزيلندا وإيران.

ويفتتح المنتخب الوطني مشواره في البطولة يوم 15 يونيو بمواجهة بلجيكا في تمام الساعة العاشرة مساءً، ثم يلعب أمام نيوزيلندا في الرابعة من فجر يوم 22 يونيو، ويختتم دور المجموعات يوم 27 يونيو أمام منتخب إيران في تمام الساعة السادسة صباحًا.