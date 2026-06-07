إسرائيل تشهد موجة جديدة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شهدت أنحاء إسرائيل مساء السبت موجة جديدة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة، حيث نظمت مظاهرات في عدة مدن، بما في ذلك بئر السبع والقدس وتل أبيب وحيفا.

ووفقا لصحيفة هآرتس، فقد نظمت مظاهرة تل أبيب في الساحة الواقعة خارج مسرح هبيما في وسط المدينة، وسبق التجمع مسيرة في الشوارع جذبت عدة مئات من المشاركين.

وانتقد الناشطون بشدة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته، مطالبين بإجراء انتخابات مبكرة وتحقيق شامل في الظروف المحيطة بهجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.

كما تم تنظيم تجمع سلام يهودي عربي مشترك في حيفا.

ودعا المشاركون إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وكانت المظاهرات سلمية، ولم ترد تقارير عن حوادث أو اشتباكات.