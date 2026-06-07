أستاذ علوم سياسية: نحن أمام نمط من الحروب لا يوجد به راية بيضاء ولا انتصار ساحق

أوضح الدكتور عمرو الشوبكي، أستاذ العلوم السياسية، مفهوم الصراعات منخفضة التوتر، والتي تتوقف بهدنة دون أن تنتهي تمامًا، قائلًا: «حصلت مش كتير لأن إحنا يمكن في ذهننا دائمًا صورة الراية البيضاء».



واستشهد خلال تصريحات على برنامج «حديث القاهرة»، المذاع عبر قناة «القاهرة والناس»، مساء السبت، بنماذج للـ«راية البيضاء» من التاريخ، منها الحرب العالمية الثانية، والتجربة الأمريكية بافغانستان والعراق لاحقًا، معلقًا:«شوفنا تغير حاسم يعني مش عاوز أقول نصر حاسم».

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تنتصر في افغانستان رغم بقائها لحوالي 20 عامًا بعدما اسقطت طالبان، والتي عادت منذ سنوات للسيطرة على أفغانستان مرة أخرى، بالإضافة إلى رصد العالم لتداعيات إسقاط نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسن بالقوة

وأكمل: «في النهاية المشهد اللي كلنا شوفناه في أفغانستان أو في العراق كان بيقول إن في تغير حاسم أو نصر حاسم أو إن في قوات غازية برية دخلت بلد واسقطت نظامها وأسست نظام جديد فالموضوع خلص».

وقال إن الواقع الحالي مختلف عما سبق خصوصًا في غزة، لافتًا إلى اتفاق شرم الشيخ وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة الإعمار، والتي لم تلتزم بها إسرائيل.

وتطرق إلى الموقف الإيراني، وتوقيع اتفاقية وقف إطلاق النار منذ إبريل الماضي، مع استمرار التصعيد من الجانبين الأمريكي والإيراني، عبر استهداف الأخيرة لدول الخليج وإغلاق مضيق هرمز، مُقابل الغارات الأمريكية على المواقع العسكرية الإيرانية، وحصارها بحريًا.

ونوّه إلى استمرار التصعيد في لبنان أيضًا، رغم تصريحات ترامب حول توجيهه لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوقف إطلاق النار، وتواصله من حزب الله عبر الوسطاء لإنهاء الحرب، مضيفًا: «في نفس التوقيت كانت الغارات الإسرائيلية مستمرة ومسيرات حزب الله قائمة».

واختتم قائلًا: «التوصيف صحيح إحنا قدام نمط من الحروب ومن المواجهات مفيهوش الراية البيضاء مفيهوش انتصار ساحق بتعبير ترامب ».