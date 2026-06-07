وزير الصحة: مصر من أفضل منظومات قوام الانتظار من حيث الوقت على مستوى العالم

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إن حصول البعض على موعد لإجراء أشعة الرنين أو المقطعية في ألمانيا قد تصل إلى 4 أو 6 أشهر ضمن منظومة التأمين، إذا كانت العملية غير طارئة، بينما قد تصل فترات الانتظار لجراحة تغيير المفاصل في بريطانيا وكندا إلى سنة ونصف.

وأضاف خلال تصريحات مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" أن معدلات الانتظار لعمليات القسطرة والقلب المفتوح غير الطارئة في مصر لا تتعدى 4 أسابيع، بينما تستغرق عمليات تغيير المفاصل العادية ما بين شهرين إلى ثلاثة أشهر كأقصى تقدير.

وأوضح أن الحالات الطارئة في يتم التعامل معها خلال أسبوع إلى 10 أيام مقارنة بعام ونصف العام في أماكن أخرى، مؤكدا أن مصر "من أفضل منظومات قوام الانتظار على مستوى المنطقة والعالم من حيث الوقت".

وعلى صعيد الرقابة على القطاع الخاص، أوضح أن إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة تعمل على مدار اليوم وفي كل المحافظات لمراقبة مئات الآلاف من العيادات والمراكز الطبية.

وأكد أن الوزارة تشن حملات تفتيشية يومية تسفر عن غلق منشآت غير مرخصة أو غير مطابقة للمواصفات، وتشميعها وتحويل المخالفين للنائب العام، خاصة المراكز غير المرخصة التي تروج لعمليات التجميل أو ما يعرف بإطالة العمر والشبابية.