ذكر الدكتور عمرو الشوبكي، أستاذ العلوم السياسية، أن إسرائيل دولة مُحصنة تتجاوز القانون الدولي، قائلًا إنها الأكثر انتهاكًا لقرارت الأمم المتحدة والشرعية الدولية منذ تأسيسها.

ووصف خلال تصريحات على برنامج «حديث القاهرة»، المذاع عبر قناة «القاهرة والناس»، مساء السبت، إسرائيل بأنها دولة «مارقة»، لا تخضع لقوانين الأمم المتحدة، والشرعية الدولية، والقانون الدولي، وغيرها.

وقال إن النظام الدولي يواجه تحديًا منذ أحداث غزة فيما يتعلق بتجاوز إسرائيل للقانون الدولي بدعم أمريكي، موضحًا: «إحنا قدام دولة استثناء من القانون الدولي هي إسرائيل وبتدعمها الولايات المتحدة».

وأشار إلى الدول التي تتحدث بالقانون الدولي، كدول أوروبا ومنها إسبانيا وفرنسا وبريطانيا، والتي لا تملك آلية تطبيقه ولا القدرة على إنفاذه.

وأضاف: «يظل هو أفضل كلام بسمعه من قادة العالم رئيس الحكومة الإسباني ضد إسرائيل وبيصنف الجرائم اللي بترتكبها جرائم إبادة جماعية».

وأوضح أن هذه الدول لم تتمكن من إلزام أمريكا وإسرائيل بالقانون الدولي، لافتًا إلى سيناريوها التعامل مع هذا الوضع، ومنها إعادة هيكلة الأمم المتحدة أو تطبيق قانون الغاب.

وتابع أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنشأ مجلس السلام العالمي كبديل للأمم المتحدة، والذي يقبل العضوية بعد دفع مبالغ مُحددة، قائلًا: «يعني الأفكار الخزعبلية اللي من النوع دا اللي اقترحها ترامب وطبقها».

ورأى ضرورة إعادة هيكلة الأمم المتحدة كليًا، لتجنب سقوطها واتجاه العالم للعمل بقانون الغاب، قائلًا: «دا في الحقيقة الخطر الكبير اللي بنواجهه».

واختتم قائلًا: «إحنا قدام فشل للأمم المتحدة هل هيبقى فيه أمم متحدة جديدة مجلس أمن فيه تمثيل لأفريقيا وأمريكا الجنوبية دول ليها حق الفيتو هل التركيبة هتتغيرونعمل اصلاح جراحي مش بالمسكنات للأمم المتحدة أو هندخل في قانون الغاب وإن الأقوى والقوة تبقى فوق القانون وفوق الحق».



