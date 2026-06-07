شوبير يتألق ويحافظ على تعادل المنتخب أمام البرازيل في الشوط الأول

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب نتيجة الشوط الأول من مواجهة المنتخب الوطني المصري أمام نظيره البرازيلي، في المباراة الودية التي تجمع المنتخبين في الساعات الأولى من فجر اليوم، الأحد.

تقدم المنتخب البرازيلي في الدقيقة 7، عن طريق برونو جيمارايش بعد ضغط عالي وخطأ من مهند لاشين، ثم انفرد بالمرمى وسدد على يسار مصطفى شوبير.

وفي الدقيقة 11 سجل مصطفى زيكو هدف التعادل لمنتخب مصر بعد تمريرة خاطئة من ماركينيوس وضعت زيكو أمام المرمى ليسدد من تحت أقدام أليسون بيكر.

وسيطر المنتخب البرازيلي على معظم فترات الشوط، ومع ضغط عالي على دفاعات المنتخب وسط تألق من مصطفى شوبير، حارس مرمى الفراعنة، مع محاولات متباعدة وقليلة للمنتخب الوطني لخلق فرص من هجمات مرتدة.

وفي الدقيقة 18 من عمر المباراة خرج الظيهر الأيمن لمنتخب البرازيل ويسلي مصابًا، وشارك بدلًا منه دانيلو.

وفي الدقيقة 26 أنقذ مصطفى شوبير مرمى المنتخب الوطني من انفراد عن طريق فينيسيوس جونيور ومنعه من تسجيل الهدف الثاني لمنتخب البرازيل.

وفي الدقيقة 28 حاول رافينيا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ولكن تصدى لها مصطفى شوبير، ثم عاد لاعب برشلونة بتسديدة جديدة حولها شوبير لركلة ركنية.

الدقيقة 38 تألق جديد من مصطفى شوبير ويتصدى لكرة قوية من داخل منطقة الجزاء عن طريق إيجور تياجو، مهاجم البرازيل.

وفي الدقيقة 42 أبعد ياسر إبراهيم فرصة الهدف الثاني لمنتخب البرازيل من على خط المرمى، بعد انفراد من العمق.

وسجل مصطفى عبد الرؤوف زيكو، لاعب المنتخب الوطني المصري، ثاني أهدافه الدولية، بعدما وقع على التعادل للمنتخب الوطني أمام نظيره البرازيلي.

وكان مصطفى زيكو سجل هدفه الدولي الأول، في أول مشاركه له خلال المباراة الماضية أمام روسيا، قبل سفر البثعة إلى أمريكا.

ويخوض المنتخب الوطني المصري منافسات كأس العالم ضمن المجموعة السابعة، رفقة منتخبات بلجيكا، ونيوزيلندا وإيران.

ويفتتح المنتخب الوطني مشواره في البطولة يوم 15 يونيو بمواجهة بلجيكا في تمام الساعة العاشرة مساءً، ثم يلعب أمام نيوزيلندا في الرابعة من فجر يوم 22 يونيو، ويختتم دور المجموعات يوم 27 يونيو أمام منتخب إيران في تمام الساعة السادسة صباحًا.