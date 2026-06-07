محمد علي خير عن انتحال خريجة حقوق صفة طبيبة بالشيخ زايد: فيه خلل لازم نتوقف عنده

علق الإعلامي محمد علي خير، على واقعة إغلاق وزارة الصحة، مركز متخصص في استشارات التغذية بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، بعد رصد مخالفات جسيمة داخل المنشأة، وضبط سيدة تنتحل صفة طبيب وتمارس أعمال الكشف الطبي.

وقال خلال برنامج "المصري أفندي" المذاع عبر فضائية "الشمس" إن صاحبة المركز انتحلت صفة "طبيبة" في حين أنها حاصلة على ليسانس حقوق ومشطوبة من نقابة المحامين، معلقا: " إيه السبهللة اللي إحنا فيها دي؟! وكمان في الشيخ زايد، حي راقي وفي قلب الجيزة".

وأبدى دهشته من تأييد بعض المواطنين لهؤلاء المدعين لمهنة الطب، قائلا: "فيه حاجة غلط في هذا المجتمع، دي ليسانس حقوق!".

وشدد أن واقعة إلقاء القبض على منتحل صفة طبيب القلب، خلال الأسبوع الماضي، كانت من المفترض أن تردع المتهمة وتغلق مركزها.

وتساءل عن الآلية التي تُفتتح بها مثل هذه المراكز الطبية، متابعا: " إزاي جزء من الشعب يؤيد ده! في خلل لازم نتوقف عنده".

وتابع: "على الحكومة أن تبحث عن الأسباب التي تدفع المواطن إلى عدم تصديق ما تقوله، أو أغلب ما تقوله"، مشيرا إلى أن ذلك يمثل "تهديدا للأمن القومي".

وشدد على ضرورة الثقة في الإدارة، قائلا: "حالة كل ما تقول الحكومة يمين نقول شمال، البلد ولا هينفع تتحرك نصف خطوة للأمام.. طبيب مزيف ينفع حد يدافع عن مزور!".

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن فرق التفتيش تمكنت من ضبط القائمة على إدارة المركز، وتبين أنها حاصلة على ليسانس حقوق ومشطوبة من نقابة المحامين، وتمارس الكشف على المرضى داخل المنشأة، مشيرا إلى أن المتهمة كانت تستغل شهرتها عبر منصات التواصل الاجتماعي لنشر معلومات ونصائح طبية خطيرة ومضللة،

وأضاف أن المركز يعمل دون الحصول على التراخيص المطلوبة، بالمخالفة لقانون تنظيم المنشآت الطبية، لافتا إلى ضبط المنتحلة أثناء توقيع الكشف على إحدى السيدات مقابل 1500 جنيه.