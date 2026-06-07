مفيدة شيحة: سهير الإتربي صاحبة الفضل في وجودي داخل ماسبيرو

قالت الإعلامية مفيدة شيحة إن التلفزيون المصري يمثل قيمة كبيرة، يفتخر بها الجميع، مشيرة إلى أن انضمامها إليه جاء ضمن دفعة جديدة عملت مباشرة في القناة الأولى، موضحة أن وزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف اتخذ قرارًا بضخ الجدد في القناة الأولى، بدلًا من النظام المتبع آنذاك الذي كان يعتمد على التدريب في القناة الثالثة ثم اختيار المتميزين للتصعيد.

وتابعت "شيحة" عبر برنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامية مريم أمين، على القناة الأولى، أمس السبت، أن الإعلامية سهير الإتربي، هي صاحبة الفضل في وجودها داخل ماسبيرو، موضحة أن دخول القناة الأولى كان تجربة استثنائية، خاصة أنها ضمت آنذاك نخبة من كبار الإعلاميين، من بينهم: نجوى إبراهيم وفريال صالح وسهير شلبي وحمدية حمدي ودرية شرف الدين وفريدة الزمر وسوزان حسن.

واستكملت أنها وأفراد دفعتها الـ 10 كانوا يشعرون بقدر كبير من الرهبة عند دخول غرفة المذيعين للمرة الأولى، إذ كانوا يشاهدون هذه الأسماء الكبيرة على الشاشة فقط، ثم أصبحوا فجأة زملاء لهم داخل المكان نفسه.