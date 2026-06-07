رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالشيوخ: تراجع ملحوظ في شعبية إسرائيل داخل الولايات المتحدة

قال الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن شعبية إسرائيل تشهد تراجعًا ملحوظًا داخل الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن أحد أبرز أسباب الانتقادات الموجهة إليها يرتبط بالحرب في قطاع غزة وما صاحبها من اتهامات بارتكاب جرائم حرب، في ظل الدعم العسكري والمالي الذي تقدمه واشنطن لتل أبيب.

وأوضح خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، أن قطاعا واسعا من الرأي العام الأمريكي بات ينظر إلى الحرب في غزة باعتبارها تُدار بأسلحة وتمويل أمريكيين، من خلال المساعدات العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة لإسرائيل، وهو ما يمثل إحدى القضايا الرئيسية المثيرة للجدل داخل المجتمع الأمريكي حاليا.

وفي سياق آخر، أشار إلى وجود تحولات مهمة تشهدها القارة الأوروبية، لافتاً إلى ما وصفه بحالة من التباعد المتزايد بين أوروبا والولايات المتحدة، إلى جانب تغيرات في طبيعة العلاقة مع حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وأضاف أن ألمانيا تبدو مرشحة للعب دور قيادي خلال المرحلة المقبلة في إدارة هذه التحولات الأوروبية، بما يعكس تغيرًا في موازين التأثير داخل القارة في ظل المتغيرات الدولية الراهنة