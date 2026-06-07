قال الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إن الحكومة لا تتخذ أي قرار، بشان عملية التطوير إلا ويكون "مدروسا بعناية"، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع شخصيا عملية تطوير منطقة السيدة عائشة والقلعة والسلطان حسن والسيدة نفيسة، بالإضافة إلى مسجدي "المسبَح والغوري".

وأشار في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية "صدى البلد" على هامش جولة رئيس الوزراء بالمحافظة، إلى أن المستهدف وضع القاهرة على الخريطة السياحية بشكل كبير.

وشدد أن الهدف "التحسين والتجميل والتطوير وليس مضايقة المواطنين"، مستشهدا بما حدث أثناء تنفيذ محور صلاح سالم البديل، والذي واجه انتقادات كبيرة للغاية في البداية، قبل أن يدرك الناس لاحقا وجهة نظر الدولة في ذلك.

ولفت إلى أن كوبري السيدة عائشة شهد خطأ في تصميمه منذ البداية، موضحا أن إحصائيات المرور كانت تشير إلى وقوع 15 إلى 20 حادثة سنويا.

وأكد أن "الدولة تقوم بالتعويض بشكل جيد"، لافتا إلى توجيه الرئيس السيسي دائما بضرورة تعويض الناس "بأكثر من سعر المنطقة" مع حرصه على تنفيذ هذا التوجيه بمنتهى الدقة لضمان رضا المواطنين.