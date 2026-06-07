أستاذ علوم سياسية: الملف النووي يُعتبر معيار النصر لأمريكا وإيران على حد سواء

تحدث الدكتور عمرو الشوبكي، أستاذ العلوم السياسية، عن اختلاف ملفات التفاوض بين أمريكا وإيران، منذ بدء الحرب وحتى اليوم.

وقال خلال تصريحات على برنامج «حديث القاهرة»، المذاع عبر قناة «القاهرة والناس»، مساء السبت، إن ملف الصواريخ الإيرانية لم يُناقش في المفاوضات، مضيفًا: «فكرة إن إيران تتخلى عن وسيلة الردع والدفاع الوحيدة اللي بتمتلكها وهي الصواريخ البالستية مسألة مكانتش واردة وتأكدت في الأشهر الأخيرة أنها لم تكن مطروحة».

ولفت إلى أن كلا الطرفين الأمريكي والإيراني قدّموا تنازلات فيما يتعلق بالملف النووي، مستدركًا أن الأخيرة تمسكت بعدم تسليم اليورانيوم المخصب لأمريكا.

وتابع: «إن بلد نظامها بقاله 47 سنة قائم على العداء لأمريكا والشيطان الأكبر وكل البروباجندا والدعايا والخطاب السياسي ليه وبعد كدا يجي يسلم مشروعه النووي لعدوه وللشيطان الأكبر مسألة علشان يحافظ على شرعيته الداخلية مش واردة».

ورأى أن جلسة اليوم والتي يعقدها الأمريكي جاريد كوشنر، مع عدد من خبراء النووين الأمريكين، تؤكد وجود مجموعة بدائل للسيطرة على اليورانيوم عالي التخصيب دون نقله خارج إيران، مضيفًا: «هو راح قعد مع خبراء نوويين أمريكيين معناها إن المفاوضات على المستوى السياسي تقدمت».

ونفى احتمالية احتفاظ إيران باليورانيوم المُخصب بنسبة 60%، قائلًا: «أنا رأيي دي مش هتبقى مسألة واردة ممكن يفضل في إيران ممكن يجي وفود من المفتشين الدوليين يتم التأكد إن تم إنهائه أو تفكيكه».

وأكد أن الملف النووي هو معيار انتصار كلا الجانبين الأمريكي والإيراني، معلقًا: «الملف النووي هو دا معيار النصر لكل طرف وبالذات للترامب اللي بيقول أنا هعمل اتفاق غير اللي عمله اوباما وأفضل من أوباما».