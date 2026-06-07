فاجأ برنامج «من ماسبيرو» جمهوره، مساء اليوم، بمداخلة هاتفية نادرة للفنانة الكبيرة شريهان، عبّرت خلالها عن تقديرها للتليفزيون المصري.

وخلال المداخلة، وجهت شريهان رسالة للإعلامية مريم أمين، قائلة: «نورتي بيتك يا مريم.. ويليق بكِ المكان الذي أنتِ فيه».

وأضافت: «قلبي وروحي معكم في استوديو 10، وهذه المداخلة عزيزة على قلبي.. شكرًا على تقديركم. ذكرياتي مع التليفزيون المصري لا تُنسى».

وأشادت شريهان بتاريخ ماسبيرو ودوره في صناعة النجوم والأعمال الفنية الخالدة، كما استعرضت جانبًا من ذكرياتها مع الأعمال الاستعراضية التي قدمتها، مؤكدة أنها قامت بتعليم نفسها فنون الاستعراض.

وتحدثت الفنانة الكبيرة عن أبرز محطاتها الفنية داخل مبنى ماسبيرو، قائلة: «مَن يستطيع أن ينسى استوديو 5 أو مسلسل "هو وهي"؟ كما لا يمكن أن أنسى ذكرياتي مع المخرج الراحل فهمي عبد الحميد وفوازير 1985».