عمرو الشوبكي: استخدام أمريكا وإيران لأوراق ضغط متعددة لتجنب استئناف الحرب باهظة الثمن

ردّ الدكتور عمرو الشوبكي، أستاذ العلوم السياسية، على التساؤلات حول مدى تقصّد الولايات المتحدة الأمريكية لإشعال الصراع بين دول الخليج وإيران، قائلًا: «مش نظرية المؤامرة ومش بالصدفة».

وقال خلال تصريحات على برنامج «حديث القاهرة»، المذاع عبر قناة «القاهرة والناس»، مساء السبت، إن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك قواعدًا عسكرية بالكويت وعدد من دول الخليج، وهي ما تستهدفه إيران حسب زعمها.

ولفت إلى تجاوز الضربات الإيرانية لحدود القواعد العسكرية، وصولًا للمنشآت النفطية والمدنية بدول الخليج، مستشهدًا بالتهديد الإيراني لأمريكيا باستهداف منشآت خليجية في حالة استئناف الحرب وقصفها من الأخيرة، معلقًا: «هي معركة كل طرف بيشتغل بأوراق القوة».

وأضاف: «في تهديد إيراني واضح بإن لو أمريكيا استأنفت الحرب واستهدفت منشآت نفطية ومدنية إيرانية هما قالوا هنضرب المنشآت المناظرة في دول الخليج».

ورأى أن اتخاذ إيران لدول الخليج كرهينة والضغط عليها وقصفها يُمثل أحد أوراقها المُستخدمة في حربها مع أمريكيا، مضيفًا: «دا معلن يعني مش محتاج نروح أوي ناحية نظرية المؤامرة».

وأشار إلى أن استخدام أوراق الضغط من الجانبين الأمريكي والإيراني، نابع من إدراكهما للثمن الباهظ لاستئناف الحرب، قائلًا: « دي كلها أوراق بتستخدم لأن بقى في إحساس بتمن استئناف الحرب مرة أخرى».

وذكر أن استئناف المواجهة يعني استهداف أمريكا لمنشآت الطاقة الإيرانية، وهو ما سترد عليه الأخيرة باستهداف نظيراتها في دول الخليج، بما سيؤدي لتوسيع رقعة الصراع، ولتداعيات كارثية على المنطقة.

واختتم قائلًا:«إسرائيل ميفرقش معاها لكن الولايات المتحدة مش لانها بتحبنا أو بتكرهنا أو كدا لكن حسابتها ومصالحها كقوة عظمى لا هتحسبها برضو ليها مصالح كبيرة مع دول الخليج».