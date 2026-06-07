نشأت الديهي: الدعم العيني عاهة مستديمة في جسد الدولة المصرية

أعرب الإعلامي نشأت الديهي، عن تأييده لتوجه الحكومة نحو التحول من منظومة الدعم العيني إلى الدعم النقدي، معتبرًا أن نظام الدعم الحالي يمثل "عاهة مستديمة" في جسد الدولة المصرية، وأنه بحاجة إلى إصلاح شامل يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين ويحافظ في الوقت نفسه على الاستقرار الاقتصادي ومعدلات التضخم.

وقال خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء السبت، إن التحول إلى الدعم النقدي يمكن أن يكون أحد الحلول الفعالة، من خلال تحويل قيمة الدعم مباشرة إلى المواطنين المستحقين في صورة مبالغ مالية محددة، بدلا من تقديم الدعم العيني، بما يتيح للدولة إدارة مواردها بشكل أكثر كفاءة وشفافية.

وأشار إلى أن النقاش الأساسي يجب أن يركز على آليات تنفيذ هذا التحول، ومدى قدرة الدولة على ضمان عدم ارتفاع الأسعار بصورة تؤثر على المواطنين بعد تطبيق الدعم النقدي، مؤكدًا أن القضية تحتاج إلى دراسات متعمقة قبل اتخاذ أي خطوات تنفيذية.

ودعا رئيس مجلس الوزراء ووزيري التموين والمالية إلى فتح حوار مجتمعي واسع حول مستقبل منظومة الدعم، مؤكدًا أنه من أنصار الدعم النقدي تاريخيًا.

واختتم بالتأكيد على دعمه لقرار الحكومة بالتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، معتبرًا أن نجاح هذه الخطوة يتطلب إدارة دقيقة ومدروسة، بما يحقق الإصلاح الاقتصادي المنشود ويضمن حماية الفئات الأكثر احتياجًا.