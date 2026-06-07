عمرو الشوبكي: يجب على لبنان إيجاد حلول جذرية للتعامل مع حزب الله ودمج مؤسساته المدنية بالمجتمع

علق الدكتور عمرو الشوبكي، أستاذ العلوم السياسية، على تأثير استهداف إسرائيل للبنان على المفاوضات الإيرانية الأمريكية، والتصريحات المتبادلة بين المسئولين الإيرانين واللبنانين، قائلًا: «حزب الله قراره في طهران مش في بيروت».

وقال خلال تصريحات على برنامج «حديث القاهرة»، المذاع عبر قناة «القاهرة والناس»، مساء السبت، إن حزب الله يُعتبر أحد الأذرع الإيرانية وجزء من استراتيجيتها، مضيفًا أن أزمة لبنان تتجاوز صعوبة التوصل لاتفاق يُوقف الحرب إلى حالة الاستقطاب الداخلي اللبناني.

وأوضح أن حالة الاستقطاب الداخلي تجاوزت التصريحات المتبادلة بين الحكومة اللبنانية وإيران، إلى التراشق بين قيادات حزب الله والحكومة ورئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون.

ووصف الشوبكي لبنان بالبلد الهش ذو التوازنات الطائفية شديدة الحساسية، مضيفًا:«الخوف على لبنان فيما بعد التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار».

ونوّه إلى أهمية إيجاد حلول جذرية للتعامل مع بيئة حزب الله بعيدًا عن عناصر ومقاتليه، عبر المؤسسات المدنية التابعة له خصوصًا مع عدم حصولهم على رواتبهم من الحزب ولا إيران، معلقًا:« دا طبيعي المفروض إن حنفية الأموال الإيرانية دي تتوقف».

ورأى أن الحكومة اللبنانية ملزمة لوضع تصور يهدف دمج هذه المؤسسات داخل منظومتها بجميع توازناتها الطائفية، معلقًا: «أنت عندك عشرات الآلاف.. حزب الله عامل مستوصفات عامل مدارس عامل مشافي عامل قرض حسن كل دا لناس لبشر لمئات الآلاف من اللبنانين اللي بيتقال عليهم بيئة حزب الله».

وأكمل: «إذا كان مشكلة المقاتلين أصعب لأن صعب تدخليهم الجيش اللبناني بطريقة تفكيرهم العقائدي المختلفة عن تكوين الجيش اللبناني طب الناس اللي هي متعاطفة مع الحزب أنصار الحزب اللي كانوا في مؤسساته المدنية مشالوش السلاح ودفعوا تمنه وبيوتهم تدمرت».

وأوضح أهمية توفير الدول العربية، والحكومة اللبنانية، للقدرات اللازمة لاستيعاب هؤلاء المدنين، لتجنب دعمهم لاحقًا لحمل السلاح، وغيرها.

واختتم قائلًا: «أنا عاوز حصرية السلاح في يد الدولة دا مسألة بديهية وطبيعية ويبقى الجيش اللبناني جيش قوي يستطيع إن هو يدافع عن البلد لكن لا بد إن أنا أحل كمان مشكلة الـ400 500ألف اللي هما كانوا جزء من الحاضنة الشعبية لحزب الله».







