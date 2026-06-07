قال الكابتن طيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن خطة تحديث وتطوير الأسطول شملت التعاقد على 34 طائرة جديدة، تضم 16 طائرة من طراز "إيرباص 350-900"ذات الطراز العريض، والتي تعد أحدث طائرة في العالم حاليا، بالإضافة إلى 18 طائرة من طراز "بوينج 737 ماكس 8" من الطراز المتوسط.

وأشار إلى أن الخطة تستهدف الوصول بحجم الأسطول إلى 97 طائرة 2030، لافتا إلى إجراء دارسات في الوقت الحالي لبحث إمكانية زيادة هذا العدد ليصل إلى 125 طائرة بدلا من 97.

ولفت إلى عقد اجتماعات مع أكبر موردي الطائرات في العالم لبحث هذا التوسع في حجم الأسطول، مشيرا إلى أن هذا التوجه يأتي تماشيا مع اهتمام الدولة الكبير بقطاع الطيران المدني، وبالتوازي مع خطة لتطوير المطارات المحلية ومطار القاهرة الدولي

وأوضح أن التقنيات الحديثة في الطائرات والمحركات توفر ما يقرب من 25% من تكاليف التشغيل، لافتا إلى أن هذا التوفير يكتسب أهمية في الوقت الراهن نتيجة الزيادة الكبيرة في أسعار الوقود جراء الأحداث الإقليمية الأخيرة.

وأشار إلى أن الشركة بدأت منذ الشهر الماضي في تشغيل خط مباشر يربط مصر بالساحل الغربي للولايات المتحدة الأمريكية في مدينة "لوس أنجلوس"، لافتا إلى أن التشغيل بواقع 3 رحلات أسبوعية، ومن المقرر البدء في تشغيل خط آخر إلى مدينة "شيكاغو" بنهاية الشهر الجاري، إلى جانب افتتاح خط إلى مدينة "فينيسيا" في إيطاليا مع نهاية فصل الصيف.

وأوضح أن الشركة بصدد البدء في تنفيذ خطة "تحول رقمي كبيرة" تستهدف الارتقاء بجودة المنتج وتسهيل سبل التعامل بين المسافر ومصر للطيران، تشمل إجراءات الحجز، أو عمليات تغيير الحجز.

وأشار إلى أن الشركة تعترف بوجود مشكلة لديها في هذا الجانب خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن العمل جار حاليا للتطوير.