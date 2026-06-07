قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إن وقائع انتحال صفة أطباء "تحدث في كل مكان بالعالم" ويتم الكشف عنها، مشيرا إلى جميع الأماكن المرخصة معلنة على موقع الوزارة ليتمكن المواطنون من التأكد منها.

وأضاف خلال تصريحات مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" أن إنهاء هذه الظواهر تماما يتطلب "وعي المواطن" بدرجة أكبر من المراقبة، مشددا أنه لا يمكن للجهات الأمنية في أي دولة أن أداء كل العمل وحدها دون بلاغات المواطنين عند الشك.

وناشد المجتمع بعدم الانصياع وراء إعلانات "السوشيال ميديا" دون اطمئنان، داعيا لضرورة التواصل مع الوزارة للتأكد من ترخيص المكان وهوية الأطباء.

وعلق على الواقعة الأخيرة لما عُرف بـ "طبيب القلب"، مشيرا إلى عدم ممارسته الطب منذ 5 سنوات وعيادته مغلقة منذ تلك الفترة، ولكن الأمر تحول لقضية رأي عام ولهم كل الحق في ذلك.

وشدد كذلك على حق الوزارة الكامل في مداهمة هذه العيادات، متابعا: "اليوم داهمنا مركزا آخر إحدى المدعيات للطب وتم القبض عليها، فنحن على مدار الساعة الناحية الأمنية والضبطية القضائية تتم، ولكن مجددا في دولة فيها 110 ملايين مواطن ومئات الآلاف من المؤسسات التي تقدم خدمات طبية لابد أن يكون هناك تعاون ما بين المواطن والوزارة".

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على طبيب قلب شهير يدعى (و .م)، وذلك لتنفيذ حكم قضائي نهائي بالسجن لمدة 10 سنوات، بعد ثبوت تورطه في تزوير مؤهله الدراسي، وانتحال صفة رئيس قسم جراحات القلب بجامعة عين شمس، فضلا عن تزوير 4 بطاقات رقم قومي.

وأظهرت التحريات أن المتهم مفصول من كلية "الألسن"، ولا يمت لمهنة الطب بصلة، لكنه نجح في فتح عيادة طبية بمنطقة "وسط البلد" بالقاهرة لممارسة المهنة.