 الرئيس الكوري الجنوبي يأمر بإجراء تحقيق بشأن نقص أوراق الاقتراع - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس الكوري الجنوبي يأمر بإجراء تحقيق بشأن نقص أوراق الاقتراع

سول - (د ب ا)
نشر في: الأحد 7 يونيو 2026 - 1:56 م | آخر تحديث: الأحد 7 يونيو 2026 - 1:56 م

أصدر الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج، اليوم الأحد، أوامره بإجراء تحقيق مشترك بين الادعاء والشرطة بشأن نقص أوراق الاقتراع مما عرقل الانتخابات المحلية التي أجريت الأسبوع الماضي.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن 12 موقعا في سول، بينها منطقة سونجبا بشرق البلاد، واجهت نقصا في أوراق الاقتراع خلال الانتخابات التي أجريت الأربعاء الماضي، مما أدى لتعليق التصويت مؤقتا في مراكز الاقتراع المتضررة.

وواصل الآلاف من المتظاهرين احتجاجهم بالقرب من مركز لفرز الأصوات بشرق سول لليوم الثالث على التوالي، مطالبين بإجراء انتخابات جديدة.


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