الصين تطلق عملية بحرية خاصة شرق تايوان في تصعيد لردها على اتفاقية بين اليابان والفلبين

قالت الصين إنها أطلقت عملية بحرية خاصة شرق تايوان، في تصعيد لردها على اتفاقية تم إبرامها مؤخرا بين اليابان والفلبين للتفاوض بشأن الحدود البحرية في المنطقة وتعميق التعاون الدفاعي، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأحد.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" الرسمية، بأن وزارة النقل الصينية نظمت "عملية خاصة لإنفاذ قوانين الملاحة البحرية".

وبحسب ما جاء في التقرير، تهدف الخطوة إلى ممارسة الصين "لسلطتها الإدارية البحرية" وحماية مصالحها الوطنية. كما تمثل هذه الإجراءات تصعيدا في رد بكين على إعلان طوكيو ومانيلا اعتزامهما إجراء محادثات لحل القضايا الحدودية.

وتتعلق المحادثات بالمياه الواقعة شرق تايوان، الدولة الديمقراطية التي تتمتع بحكم ذاتي وتطالب بكين بفرض السيادة عليها. كما تتداخل هذه المنطقة مع مناطق اقتصادية خالصة تطالب بها الصين.