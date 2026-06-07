الرئيس الإيراني ينتقد الإعلام الرسمي: الحكومة ليست مسئولة وحدها عن تداعيات الحرب

وجه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، انتقادات للإعلام الرسمي، مؤكدًا أن تحميل الحكومة وحدها مسئولية التحديات الاقتصادية يُغفل تأثير العقوبات والحصار والضغوط الخارجية على اقتصاد البلاد.

وقال بزشكيان، خلال اجتماع مجلس التنسيق الاقتصادي الحكومي، اليوم الأحد، إن بعض التحليلات الإعلامية تتعامل مع الأوضاع الاقتصادية بصورة أحادية، وتربط جميع التطورات السعرية بأداء الحكومة، متجاهلة ما وصفه بآثار «الحرب الاقتصادية» والعقوبات والقيود التجارية المفروضة على إيران.

وشدد الرئيس الإيراني على أن معيشة المواطنين تمثل أولوية أساسية للحكومة، مشيرًا إلى أنها تبذل جهودًا للحد من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الضغوط الخارجية من خلال توظيف الإمكانات التنفيذية المتاحة، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وتوفير الاحتياجات الأساسية للبلاد.

كما دعا وزارة الشئون الاقتصادية والمالية والجهات المعنية إلى تعزيز التواصل مع الرأي العام، وشرح الحقائق الاقتصادية «بصورة أكثر فاعلية»، بهدف رفع مستوى الوعي العام ومواجهة ما اعتبره «روايات غير دقيقة بشأن أسباب ارتفاع التضخم والأسعار».

وانتقد بزشكيان ما وصفه بالتحليلات غير الموثقة في بعض وسائل الإعلام، مؤكدًا أن الاعتبارات المرتبطة بالأمن القومي قد تحول أحيانًا دون الكشف عن بعض الحقائق، وهو ما يستوجب، بحسب قوله، تحليًا أكبر بالدقة والمسئولية في تناول القضايا الاقتصادية.

وأكد الرئيس الإيراني أن إدارة الاقتصاد في الظروف الحالية تتطلب قرارات مسئولة وحوارًا صريحًا مع المواطنين، بعيدًا عن الوعود غير القابلة للتنفيذ، داعيًا وسائل الإعلام والخبراء إلى المساهمة في تعزيز الثقة العامة من خلال تقديم معلومات وتحليلات تستند إلى الوقائع.