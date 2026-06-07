عراقجي يلتقي وزير الداخلية الباكستاني في طهران

التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في العاصمة طهران، بوزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، الذي تتولى بلاده دور الوساطة بين إيران والولايات المتحدة.

ووفقا لبيان نشرته وزارة الخارجية الإيرانية عبر حسابها على تطبيق "تلجرام"، تبادل عراقجي ونقوي وجهات النظر حول عدد من القضايا.

ولم تكشف الوزراة عن تفاصيل فحوى اللقاء.

وأمس السبت وصل وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران لإجراء سلسلة من اللقاءات.

وأفادت تقارير إخبارية بأن نقوي سينقل رسالة خاصة من رئيس أركان الجيش الباكستاني عاصم منير إلى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي.

وفي 28 فبراير الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل، حسب طهران، التي شنت هجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين، فضلا عن استهدافها ما قالت إنها مواقع أمريكية في بلدان عربية بالمنطقة، ما أسفر عن تضرر أعيان مدنية.

وتوصل الجانبان إلى هدنة مؤقتة في 8 أبريل الماضي بوساطة باكستانية، لكن المفاوضات تعثرت في 11 من الشهر نفسه، وبعدها بيومين فرضت واشنطن حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الواقعة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

وردت إيران بمنع مرور السفن في المضيق إلا بتنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة ما لم يتم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب التي رفعت أسعار الطاقة ومستويات التضخم عالميا.