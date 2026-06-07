إيهاب الطماوي: 13 جلسة استماع حول مشروع قانون الأسرة الجديد بالقومي لحقوق الإنسان بداية من الأسبوع المقبل

أعلن إيهاب الطماوى أمين اللجنة التشريعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان عن عقد نحو 13 جلسة استماع حول مشروع قانون الأسرة الجديد للمسلمين والمسيحيين داخل المجلس، بدءا من الأسبوع المقبل، داعيا أعضاء لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ إلى الحضور والمشاركة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي وبحضور رئيس وأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وشدد إيهاب الطماوي على ضرورة أن يكون المجلس القومي لحقوق الإنسان مدرجاً على جدول أعمال اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان ليوضح رأيه في القضايا المعنية بحقوق الإنسان بمفهومه الواسع، بما في ذلك الحقوق المدنية والسياسية.

فيما وجه الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ الشكر لزميله البرلماني السابق إيهاب الطماوي، قائلا: "خضنا معارك في العديد من التشريعات، وكان لدينا تنسيق وسيظل بيننا في المرحلة المقبلة".