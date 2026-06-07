متحدث الخارجية الإيرانية يكشف عن العقبة الرئيسية في التفاوض مع أمريكا

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن المشكلة الرئيسية في التفاوض مع الولايات المتحدة هي مواقف واشنطن المتغيرة والمتناقضة.

وفي حديثه مع فريدريك بليتغن، كبير المراسلين الدوليين بشبكة CNN في طهران، الأحد، أوضح بقائي أن تبادل الرسائل مستمر عبر وسطاء باكستانيين.

وأوضح إسماعيل بقائي: «المشكلة الرئيسية في التفاوض مع هذه الإدارة تتمثل في أنه ينبغي عليك التعامل مع العديد من المواقف المتغيرة، والتغيير المستمر لقواعد اللعبة، والتصريحات المتباينة والملاحظات المتناقضة من قبل مختلف المسئولين، مما يجعل العملية برمتها شاقة للغاية».

وقال إنه يوجد عدد كبير من النقاط الخلافية الشائكة، «لكن القضية الجوهرية هي أنه يجب على الأمريكيين إدراك ضرورة الاعتراف بحقوق إيران»، بما في ذلك حقها في التخصيب النووي السلمي بموجب المعاهدة الدولية لحظر الانتشار النووي.

وأضاف بقائي: «في الوقت نفسه، عندما يتحدثون عن أصولنا المحتجزة، فإنهم لن يقدموا لنا أي تنازلات».

وتطالب إيران الولايات المتحدة بالموافقة على الإفراج عن مليارات الدولارات من الأصول المجمدة في البنوك الأجنبية.

وذكرت شبكة CNN، الأحد، أن الولايات المتحدة تخطط للسماح باستخدام الأصول الإيرانية لدعم إعادة الإعمار في دول الخليج التي قد تتضرر بسبب الهجمات الإيرانية في المستقبل، بحسب مصدر مطلع على توجهات وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت.

كما ستدرس وزارة الخزانة استخدام الأصول الإيرانية لتمويل إصلاح الأضرار السابقة، بحسب المصدر الذي أكد تقريرا سابقا لوكالة «رويترز»، السبت.

وصرح بقائي لشبكة CNN: «يتعين على الولايات المتحدة ببساطة إنهاء عقوباتها. وفيما يتعلق بالعقوبات والأصول المجمدة، فينبغي عليهم السماح بالإفراج عن الأصول الإيرانية وإتاحتها للإيرانيين».

واتهم المتحدث الولايات المتحدة بعدم احترام وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أبريل، وأكد أنهم «يهاجمون سفننا التجارية، سواء في مضيق هرمز أو في أعالي البحار».

ونوه أن «الوضع متقلب للغاية وشديد الخطورة؛ بسبب النهج المتهور الذي تتبعه الولايات المتحدة تجاه المنطقة، وتجاه وقف إطلاق النار بشكل أساسي».

وكان الجيش الأمريكي أكد استعداده «لمواصلة التصدي للعدوان الإيراني» في منطقة الخليج، وقال إنه أسقط طائرتين مسيرتين إيرانيتين أخريين كانتا تشكلان تهديدا للملاحة البحرية، ليلة السبت.

وحذر بقائي من أن القوات المسلحة الإيرانية «عازمة على الرد على أي هجمات بكل قوة».